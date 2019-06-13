Роскомнадзор проверит TikTok на соблюдение российских законов

Роскомнадзор проверит соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства. Проверку планируют провести уже в этом году, сообщил глава РКН Александр Жаров.

— Проведём, конечно, посмотрим, поищем... Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть, — сказал Жаров РИА "Новости" на полях ПМЭФ-2019.

Как уже сообщал Лайф, ранее TikTok оштрафовали в США за распространение личных данных детей, в Индии соцсеть и вовсе запретили из-за распространения порно и другого неподобающего контента.