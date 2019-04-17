TikTok удалили из индийских Google Play и App Store

По решению местного суда музыкальное приложение больше недоступно к загрузке на территории Индии.

Приложение TikTok исчезло из индийских магазинов Google Play и App Store. Об этом сообщает Quartz India.

Сервис пропал из каталога приложений 17 апреля. Ранее местный суд обязал цифровые магазины убрать ресурс из-за распространения порно и другого неподобающего контента.

Для сервиса Индия была важна. В первом квартале 2019 года в нём появилось 188 миллионов новых пользователей, среди них 88,6 миллиона — жители Индии. Установившие сервис пользователи продолжат им пользоваться, но новые юзеры прийти не смогут.

Компания Bytedance, владеющая TikTok, уже подала ответный иск в Верховный суд Индии. Она утверждает, что "неподобающий контент" составляет минимальную долю от всего размещённого в приложении.

Ранее Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков сервиса TikTok на $5,7 миллиона. Этот штраф выписан на основании закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.