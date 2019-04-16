TikTok запретили в Индии за распространение порно

Компании — владельцы магазинов приложений уже обязаны убрать сервис из индийских версий.

Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера. Об этом сообщает TechCrunch.

Суд нашёл порнографию в приложении. Компания Bytedance, владеющая TikTok, собирается обжаловать решение. Для неё важно иметь доступ к индийским магазинам приложений. Ежемесячная аудитория сервиса в этой стране — 120 миллионов пользователей.

Ранее Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков сервиса TikTok на $5,7 миллиона. Этот штраф выписан на основании закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.