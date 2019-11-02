На Украине призвали создать ракеты для ударов по АЭС в России

Однако эксперт из Незалежной не пояснил, каким образом попадание снаряда в АЭС приведёт к ядерному взрыву.

Украина должна начать создавать ракеты средней дальности, способные достичь российских атомных электростанций и вызвать таким образом "ядерный взрыв". С таким высказыванием в чате издания "Главред" выступил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

— Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты, — сказал эксперт.

По его словам, Украине необходимо приступить к созданию ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.

— Два полка таких ракет, штук 200, — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации, — утверждает он.

Загородний практически приравнял такие ракеты к ядерному оружию: в случае если снаряд попадёт в атомную станцию на территории России, это будет "ядерный взрыв".

Однако эксперт не пояснил, каким образом попадание ракеты в АЭС приведёт к ядерному взрыву.

Такие амбициозные заявления исходят с Украины не впервые. Так, ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан призвал Киев к созданию ракет, способных достать до Москвы. Годом ранее о таких же ракетах мечтал другой генерал.