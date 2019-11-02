Лайф публикует список погибших при взрыве на танкере в Находке

В распоряжении Лайфа появился список моряков, погибших в результате взрыва на танкере "Залив Америка" в Находке.

Старший помощник капитана — М. Гергель

Матрос — А. Дурягин

Матрос — Б. Хоботаев

По данным источника Лайфа, на судне провели газанализ, оно готово перейти на 79-й причал с помощью двух буксиров. Для дальнейшего движения танкера ожидаются взрывотехники. Предварительно, судно отбуксируют через час, пока оно стоит на месте.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство проводит проверку по факту ЧП.

В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали ТАСС, что в момент инцидента на судне не было груза и оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

Напомним, инцидент произошёл около часа ночи по московскому времени. В результате хлопка погибло три человека, тело одного из них всё ещё ищут. Всего на борту находилось девять человек. Следственный комитет России называл предварительную причину произошедшего. Лайф публиковал видео с места трагедии.