Синоптики сообщили о идущем на Москву потеплении в выходные

Столбики термометров покажут до плюс трёх градусов. Местами возможны небольшие осадки.

Северные районы Европейской России захватят идущие с запада на восток атмосферные вихри, неся пасмурную и ветреную погоду с небольшими осадками, переходящими в дожди, а юг окажется под влиянием погожего антициклона. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, и в южной, и в северной части региона наметится тренд на потепление, однако большого прогресса в этом в субботу ожидать не стоит.

В Москве будет облачно, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит +1…+3 °С, в Подмосковье — 0…+3 °С. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что на День народного единства в Москву заглянет солнышко.