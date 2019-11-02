Названы самые жуткие монстры в истории кино

Удивительно, но в рейтинг попали два монстра из фильмов, снятых более 80 лет назад.

Герой фильма ужасов "Бабадук" признан самым жутким персонажем в истории мирового кинематографа. По версии издания The Independent, он внушает страх своей таинственностью, а монотонный стук в дверь и пугающий голос держат зрителя в напряжении до конца просмотра.

Немного уступил Бабадуку легендарный вампир из классического немого фильма ужасов 1922 года "Носферату. Симфония ужаса". Третье место занял другой кровопийца — Номак из фильма "Блэйд-2".

На четвёртую позицию в рейтинге самых страшных чудовищ эксперты поставили монстра из фильма "Нечто" 1982 года, на пятое место гремлинов из картины Стивена Спилберга.

Также в топ-10 вошли герои таких фильмов, как "Муха", "Кинг-Конг" (1933 год), "Тварь из Чёрной лагуны", "Лабиринт Фавна" и "Гостья". Стоит отметить, что в очередном раунде противостояния Хищника и Чужого победу одержал первый — его британское издание поставило на 18-е место, в то время как Чужого только на 20-е.

Напомним, ранее Лайф составил список фильмов к Хэллоуину, включив в него и "Бабадук".