Пойманный в Саратове мужчина объяснил инцидент с девочкой: Просто спросил дорогу

Ранее водителя задержал отец школьницы, которая рассказала, что злоумышленник якобы попытался посадить её в своё авто.

Мужчина, якобы попытавшийся затащить в машину 10-летнюю девочку в Саратове, заявил, что просто спросил у неё дорогу. Об этом Лайфу рассказал источник.

30-летний водитель утверждает, что попытался уточнить, как выехать из Поливановки, и в машину девочку не затаскивал. По его словам, он лишь взял школьницу за плечо, однако та испугалась и побежала домой, где обо всём рассказала отцу.

Напомним, ранее сообщалось, что в посёлке Поливановка в Саратове отец задержал мужчину, который затащил его 10-летнюю дочь в автомобиль. Пойманного водителя сразу же заподозрили в педофилии.