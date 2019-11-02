Беглого домашнего енота спустя месяцы нашли на алкогольном складе в Приамурье

Хозяева заметили, что три месяца путешествий оставили отпечаток на поведении зверька. Хоть он и стал покладистее, подворовывать продолжает даже дома.

Сотрудники склада алкогольной продукции в городе Зея Амурской области нашли енота, которого хозяева искали на протяжении трёх месяцев, пишет "Интерфакс".

— На нашей базе на складе алкогольной продукции ночью стала срабатывать сигнализация. Заметили также, что у сотрудников кто-то подъедает остатки еды. Кто-то чай пил и оставил печенье, конфеты, к примеру. Длилось это дней пять. Думали, что крыса, потом увидели, что за коробками спит енот, — сообщила сотрудница торговой базы Ольга Опарина.

По её словам, животное успело исхудать, поэтому его подкармливали. После встречи с воришкой работники вспомнили об объявлениях, в которых сообщалось о пропаже енота, и связались с хозяйкой.

Владелица животного Мария Гончарова рассказала, что купила енота Машку в начале января практически "вслепую". Тогда ей пообещали маленького щенка, а привезли большую самку с характером. Женщина отметила, что держит дома много разных животных, и соседские дети часто приходят к ней в гости, "как в домашний зоопарк". В один из таких визитов зверёк и сбежал.

— Я недоглядела, что они клетку не закрыли, а Маше много времени не нужно было, чтобы выйти во двор. Может, собаки напугали, и она сбежала. Я долго её искала, — добавила она.

Через три недели после побега животное видели на Зейской ГЭС, где работала Гончарова. В то время как хозяйка распространяла объявления в соцсетях и расклеивала листовки, маленькая путешественница продолжала странствовать, пока её не нашли на складе.

Заманить Машку в клетку удалось с помощью винограда. Хозяева утверждают, что три месяца путешествий отразились на её характере. Хоть зверёк и стал покладистее, подворовывать продолжает даже дома.

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