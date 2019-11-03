Вакарчук посоветовал Зеленскому проявить решимость и начать действовать

Лидер партии "Голос", депутат Верховной рады и музыкант Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому предпринять решительные действия по возвращению Донбасса. Об этом сообщает "РБК-Украина".

— Он должен проявить лидерство и делать то, в чём уверен. Но при этом должен чётко объяснить свои шаги обществу и идти вперёд, — отметил политик. Он добавил, что государственный лидер должен действовать, а не спрашивать мнение народа.

Вакарчук также призвал главу Незалежной проявить твёрдость в геополитических и военных вопросах, поскольку люди доверяют ему в ведении международной политики.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Сергей Власенко заявил, что главная ошибка Зеленского в том, что он поддерживает тезис о "безальтернативности минских соглашений".