На Украине назвали главную ошибку президента Зеленского

По мнению депутата Верховной рады, украинский лидер противоречит сам себе, заявляя об отсутствии альтернативы минским соглашениям.

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет главную ошибку экс-лидера страны Петра Порошенко, говоря о безальтернативности минских соглашений. Такое заявление в эфире украинского телеканала NewsOne сделал депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Сергей Власенко.

— Ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности минских соглашений. Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдёт восстановление контроля за украинскими границами, а потом — о приверженности минским соглашениям, где описан обратный ход событий, — отметил парламентарий.

Нардеп высказал свою версию относительно того, что надо делать для разрешения внутриукраинского конфликта. По его мнению, следует провести абсолютно другие, новые переговоры.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из Золотого и Петровского районов. Однако украинская сторона сорвала процесс.