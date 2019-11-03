Медведев заявил, что Россия выступает за честную конкуренцию в странах АСЕАН

Он отметил, что для РФ в силу геополитического положения выгодно сотрудничество в азиатском регионе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в преддверии саммита АСЕАН заявил о том, что роль России в Азии — созидательная и активная, а также о намерениях выстраивать конструктивные отношения с партнёрами на основе взаимного уважения. Об этом говорится в его интервью газете "Бангкок пост", опубликованном на сайте Правительства РФ.

Председатель правительства подчеркнул, что взаимодействие строится на честной конкуренции и признании права государств на собственный путь с учётом культурно-исторических особенностей, и такая политика взаимная.

Он добавил, что Россия в силу геополитического положения является неотъемлемой частью азиатского сообщества, поэтому сотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах является взаимовыгодным.

— Наши цели общие: взаимовыгодная кооперация, стабильность и безопасность региона, борьба с глобальными вызовами и угрозами. Прежде всего — с международным терроризмом. Чтобы добиться максимального эффекта в этой сфере, необходимо наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб, как это происходит на уровне Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Ассоциации национальных полиций стран — членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ), — отметил премьер. Кроме того, он подчеркнул необходимость развития гуманитарных связей.

Медведев также заявил о содействии России АСЕАН в обеспечении безопасности на море.