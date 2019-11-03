Врач объяснил, чем опасно аномальное тепло в ноябре

Эксперт подчеркнул, что в группе риска находятся пожилые люди и те, у кого наблюдаются хронические заболевания.

Изменение погоды, в частности резкое потепление в холодное время года, провоцирует перемену атмосферного давления, что, в свою очередь, влияет на организм. Об этом "Вечерней Москве" сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.

Специалист отметил, что первыми обычно реагируют сосуды, меняются кровоток и артериальное давление. На фоне этих процессов у человека ухудшается самочувствие.

— Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении, — добавил он.

Лившин подчеркнул, что в группе риска находятся люди в возрасте и те, у кого наблюдаются хронические заболевания. Недомогание первыми также ощущают малоподвижные и страдающие гипертензией, а также "вегетатики" и диабетики.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал больше двигаться, правильно питаться, высыпаться, избегать длительных статических нагрузок, заниматься спортом и пить воду. По его словам, недостаток жидкости в организме чаще всего становится причиной разных проблем. Кроме того, терапевт призвал по возможности исключить переработки и нормировать свой рабочий день.

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