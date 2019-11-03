В офисе Зеленского назвали фейком сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента подчеркнул, что источники, сообщившие о драке Богдана и Баканова, не заслуживают доверия.

Сообщения о драке главы администрации президента Украины Андрея Богдана и руководителя Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова являются выдуманными. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, — написал Тимошенко в "Фейсбуке".

Чиновник добавил, что источники, сообщившие о драке Богдана и Баканова, не заслуживают доверия.

Напомним, ранее журналист Станислав Речинский на своей странице в соцсети рассказал о том, что глава СБУ выбил своему оппоненту зуб. Богдан в свою очередь заявил, что в следующий раз выпьет "всю кровь" у Баканова, однако никакого выбитого зуба не продемонстрировал.