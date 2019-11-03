Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в ряде регионов

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала оптимизацию медучреждений в ряде регионов России неудачной.
— Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем. Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов, — сказала Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что многие районные больницы находятся в "ужасном состоянии".
— Тема годами не решалась, — подчеркнул Силуанов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения. Глава государства также отметил, что зачастую местные власти выполняют оптимизацию схематично, что только усугубляет ситуацию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram