Трамп заявил, что совершенно уверен в переизбрании на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в переизбрании на второй срок на грядущих 3 ноября 2020 года выборах. Об этом он рассказал журналистам на лужайке у Белого дома. Встречу транслировали американские телеканалы.

— Совершенно уверен [в переизбрании]. У нас всё очень хорошо по опросам, — заявил американский лидер.

Он также высказался относительно импичмента, заявив, что этот процесс интересен только "лживым СМИ и демократам, которые в основном работают на эти СМИ".

Предвыборная кампания в США начнётся через 13 недель — 3 февраля — в штате Айова. А вот имя конкурента Трампа в борьбе за пост президента будет известно только на национальном съезде Демократической партии. Он состоится 13–16 июля 2020 года в штате Висконсин.

Ранее советник Трампа заявила, что импичмент из-за субъективных оценок его переговоров неправомерен.