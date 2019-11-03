Советник Трампа: Импичмент из-за интерпретации диалога с Зеленским неправомерен

Она добавила, что к процедуре следует подходить с осторожностью и нельзя назначать её на основе частных истолкований.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что неправомерно подвергать импичменту главу государства Дональда Трампа из-за субъективных оценок должностными лицами его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Этот комментарий был дан в отношении версии стенограммы телефонного разговора, которую предоставил нижней палате конгресса сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман. Он заявил, что в ней пропущены некоторые значимые фразы.

Конуэй подчеркнула, что не ставит под сомнение патриотизм Виндмана, однако сомневается в его интерпретации, которая никак не относится к делу. Она добавила, что к импичменту необходимо подходить к осторожностью и нельзя назначать его на основе чьих бы то ни было истолкований. Советник также напомнила, что Зеленский жаловался на президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а не на Трампа, от которого всегда получал помощь.

Напомним, 30 октября главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности Александр Виндман заявил следователям по вопросам импичмента, что в стенограмме Белого дома июльского разговора между президентом Трампом и президентом Украины опущены важные слова и фразы. Он добавил, что часть его исправлений, выявленных в ходе проверки, не была внесена в официальный документ.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание. Один из независимых сенаторов заявил, что в расшифровке телефонной беседы скрыто как минимум двадцать минут. Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского ещё до его инаугурации.