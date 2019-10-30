СМИ: В стенограмме разговора Трампа с Зеленским имеются пропуски

Сотрудник Белого дома должен был уточнить пропущенную информацию, однако его правки были внесены лишь частично.

Главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности Александер Виндман заявил во вторник следователям по вопросам импичмента, что в стенограмме Белого дома июльского разговора между президентом Трампом и президентом Украины опущены важные слова и фразы, об этом сообщает The New York Times.

По заявлению Виндмана, пропуски включают в себя утверждение президента США Дональда Трампа о том, что с Джо Байденом обсуждались вопросы коррупции, и явное упоминание президентом Украины Владимиром Зеленским энергетической компании Burisma, совет директоров которой нанял сына Байдена Хантера.

Эксперт сообщил, что он должен был уточнить восстановленную стенограмму, сделанную сотрудниками Белого дома, чтобы отразить упущения. Но, хотя некоторые из его правок оказались успешными, часть исправлений не была внесена.

Издание отмечает, что стенограмма делалась с помощью специальной программы, предназначенной для распознавания голоса. Она чаще всего не фиксирует собственные имена и технические термины.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание. Один из независимых сенаторов заявил, что в расшифровке телефонной беседы скрыто как минимум двадцать минут. Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского ещё до его инаугурации.