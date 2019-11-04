Фильм "Семейка Аддамс" лидирует в российском прокате в выходные

Фильм "Семейка Аддамс" режиссёров Конрада Вернона и Грега Тирнана лидировал в российском прокате в минувшие выходные, собрав более 387 миллионов рублей, об этом свидетельствуют данные сайта kinobusiness.com и Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Анимационная чёрная комедия рассказывает о странной семье Аддамсов, которая живёт в обстановке вечного Хэллоуина. Их идиллию нарушает известная телеведущая реалити-шоу, которая хочет построить свой "идеальный мир", где Аддамсам нет места. Ко всему прочему, их дочь Уэнзди впервые идёт в обычную школу, а сын Пагзли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники.

На втором месте оказался очередной фильм с Арнольдом Шварценеггером — "Терминатор: Тёмные судьбы", тройку лидеров замыкает "Малефисента: Владычица тьмы", возглавившая кинорейтинги на прошлой неделе. Четвёртую строчку занял российский триллер Клима Шипенко "Текст", на последнем месте пятёрки хоррор-комедия "Zомбилэнд: Контрольный выстрел".