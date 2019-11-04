Группа кораблей НАТО покинула порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2, состоящая из четырёх тральщиков, покинула одесский порт. Об этом сообщает издание "Думская".

Однако одному из кораблей — румынскому ROS Lt. Lupu Dinescu — всё-таки пришлось вернуться в Одессу. Такое решение принял капитан судна в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из моряков. Последний сейчас находится в одесском окружном госпитале.

Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы в рамках визита на Украину Североатлантического совета. Помимо румынского тральщика она состояла также из испанского ESPS Sella, болгарского BGS Shkval и итальянского ITS Numana.