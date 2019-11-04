Президент McDonald's ушёл со своего поста из-за романа с подчинённой

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Фото © Pixabay

Президент и генеральный директор корпорации McDonald's Стив Истербрук покинул свой пост из-за служебного романа, об этом сообщается на сайте компании.

Истербрук отстранён от занимаемой должности по решению совета директоров, который счёл, что он нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво.

Его должность занял Крис Кемпзински, который ранее возглавлял подразделение компании в США и отвечал за бизнес примерно 14 тысяч ресторанов быстрого питания.

В мае сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в США обвинили своих руководителей в сексуальных домогательствах. Жалобы поступили от 25 человек.

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