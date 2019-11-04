Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетолог также напомнила о важности регулярного и полноценного сна, а также об отсутствии стрессов.

Диетологи дали несколько советов по похудению людям, которые не могут выполнять физические упражнения, сообщает Food.news.

По словам специалистов, необходимо увеличить в рационе количество продуктов, содержащих белок: мясо, птица, рыба, тофу, фасоль, горох, нут и орехи.

Также при похудении поможет "прерывистый" режим питания, при котором человек употребляет пищу лишь в определённый промежуток времени. Например, в течение восьми часов он съедает суточную норму калорий, а в остальные 16 часов — отказывается от еды.

Диетологи также советуют отказаться от сладких и газированных напитков, избегать стрессов и регулярно высыпаться.

Напомним, ранее врач рассказала о полезных рыбных консервах. Она отметила, что белок тунца — достаточно низкокалорийный продукт, который содержит все незаменимые аминокислоты.