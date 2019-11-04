Мединский провёл экскурсию для Путина по выставке в Манеже — видео

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Компанию президенту на выставке составил мэр столицы Сергей Собянин, которому министр культуры показал картину "Окраина Москвы".

Президент России Владимир Путин посетил экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в Манеже.

Министр культуры Владимир Мединский показал главе государства картину "Фашист пролетел" кисти советского художника Аркадия Пластова, а мэру столицы Сергею Собянину — работу "Окраина Москвы" живописца Александра Дейнеки.

Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь празднования Дня народного единства.

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