Мединский провёл экскурсию для Путина по выставке в Манеже — видео

Президент России Владимир Путин посетил экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в Манеже.
Министр культуры Владимир Мединский показал главе государства картину "Фашист пролетел" кисти советского художника Аркадия Пластова, а мэру столицы Сергею Собянину — работу "Окраина Москвы" живописца Александра Дейнеки.
Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь празднования Дня народного единства.
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