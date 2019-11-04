Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому — видео

Вместе с главой государства память народных ополченцев XVII века почтил патриарх Кирилл.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику князю Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину на Красной площади в знак памяти победы народного ополчения над иностранными интервентами в 1612 году.

Лайф вёл прямую трансляцию с места события. Вместе с главой государства цветы возложил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С Красной площади Путин отправится в Манеж, где пройдёт выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Четвёртого ноября в России отмечается День народного единства. Официальным праздником в России он стал в 2005 году. Дата была выбрана в знак памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польской интервенции. 22 октября (четвёртое ноября по новому стилю) ополченцы победили в битве на Девичьем поле польско-литовское войско великого гетмана Яна Ходкевича, что предопределило падение захватчиков.