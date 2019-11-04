Украинский политолог рассказал, кому выгодно свержение Зеленского

Эксперт не исключил, что будет применён так называемый вариант Садата, когда малая вооружённая группа может устроить теракт против лидера Незалежной.

У президента Украины Владимира Зеленского масса оппонентов, которые хотят его свергнуть. Впрочем, вероятность такого развития событий невелика, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, есть две заинтересованные в смене власти на Украине категории.

— Первые — это Порошенко и вся связанная с ним свора, а другие — это убеждённые националисты без царя в голове. Они рассматривают любое движение как предательство, — цитирует Ura.ru Погребинского.

Политолог называет маловероятным ещё один переворот на Украине, ведь для его осуществления необходима уверенность в поддержке народа, а также большие финансовые ресурсы и чёткое планирование действий.

Однако Погребинский отметил, что возможен так называемый вариант Садата (убитый террористами в 1981 году президент Египта), при котором небольшая вооружённая группа может убить главу украинского государства. В частности, эксперт полагает, что заявление экс-министра юстиции Елены Лукаш об опасности, грозящей Зеленскому, можно расценивать как предостережение.

Напомним, ранее Лукаш заявила, что Зеленского хотят свергнуть из-за разведения войск в Донбассе.