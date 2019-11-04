Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленского пытаются свергнуть

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что действующего президента страны Владимира Зеленского пытаются свергнуть из-за разведения войск в Донбассе. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По её словам, политические силы, заинтересованные в свержении Зеленского, пытаются выставить миротворческую операцию в Донбассе как "капитуляцию" Украины.

— Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. Лайфа), шатать, — сказала Лукаш.

Она также высказалась относительно сложившейся в стране ситуации после смены власти. Так, по мнению экс-министра, экономическое положение только ухудшилось, политика превратилась в "плеяду скандалов", а свобода слова находится под вопросом.

— Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую колонну" и "патриотическую колонну", — подчеркнула Лукаш.

Напомним, первого октября была подписана "формула Штайнмайера", по которой седьмого октября ВС Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского. Однако в назначенную дату Украина сообщила о срыве разведения войск из-за нарушения режима перемирия. 29 октября ЛНР и Украина всё-таки начали отвод сил в Донбассе.