Путин одобрил изменения в закон о наказании за незаконную миграцию

Президент России Владимир Путин внёс изменения в закон об уголовной ответственности за посредничество в незаконной миграции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в октябре прошлого года. В нём предлагалось дополнить статью "Организация незаконной миграции" УК РФ новым признаком — совершение преступления с использованием должностных полномочий. За него предполагался штраф до 200 тысяч, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин также подписал закон, устанавливающий штрафы до полумиллиона рублей за производство порошкового алкоголя и его продажу.