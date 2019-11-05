Украина готова прекратить транзит газа с Россией

Украина готова к прекращению транзита газа с РФ. В хранилищах страны на данный момент рекордно много голубого топлива, что позволит стране без проблем преодолеть отопительный период. Об этом заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

При этом он подчеркнул, что в подземных хранилищах настолько много газа, что Украина вообще может обойтись без транзита топлива. Однако Оржель отметил, что не исключает приоритетность подписания нового договора о поставках голубого топлива.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрёк развал украинской газотранспортной системы без поставок российского топлива.