Песков предрёк развал украинской ГТС без российского газа

Он подчеркнул, что Россия не намерена поставлять топливо в обход Незалежной, хотя имеет для этого все возможности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газотранспортную систему Украины ждёт крах без транзита российского газа.

— Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится, — отметил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" и напомнил, что транзит топлива выгоден прежде всего Киеву.

По его словам, Россия не намерена отказываться от транзита через Незалежную даже при наличии альтернативных маршрутов, при этом Киев пока не стремится к договорённостям по данному вопросу.

— И, кроме того, как можно вообще говорить о чём-то и стремиться к каким-то договорённостям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. И Путин чётко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться, — добавил Песков.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в декабре этого года, Россия предложила его продлить и выразила готовность на изменение условий. Сейчас РФ планирует запустить два газопровода в обход Украины — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В Незалежной и ряде стран Запада выступают против этих проектов.