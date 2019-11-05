Совфед ответил Киеву на требования вернуть задержанные в Керченском проливе суда

В верхней палате парламента посоветовали Украине публично признать появление кораблей актом провокации.

Совет Федерации РФ ответил на требования Украины вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и посоветовал публично признать их действия провокацией, об этом сообщает "Российская газета".

Член Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что власти рассматривают появление украинских судов в проливе как преступление, поэтому корабли являются вещественным доказательством. Он подчеркнул, что выдача Незалежной задержанных моряков не является согласием России с тем, что их действия были законными.

Сенатор добавил, что для возвращения плавсредств Киев должен публично признать факт провокации, однако российская сторона может проявить акт доброй воли и вернуть суда без этого признания.

Напомним, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что ждёт информацию о времени и месте передачи, после чего корабли будут тщательно осмотрены на предмет следов от обстрелов, которые могли быть "намеренно скрыты".