Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Глава украинского МИД также добавил, что ждёт информацию о времени и месте передачи, после чего украинская сторона намерена тщательно осмотреть корабли на факт следов от обстрелов, которые могли быть "намеренно скрыты".

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ".

— Действительно, я говорил о том, что мы готовы забрать эти корабли, более того, Министерство иностранных дел направило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли, — заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко.

При этом ранее сам же Пристайко заявлял, что Россия якобы вернёт корабли Украине в ближайшее время.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации.

Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными. На родине их наградили орденами и вручили новые погоны.