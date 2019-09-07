На Украине наградили освобождённых Россией моряков

Их пока направили на медицинский осмотр для определения состояния здоровья, после чего они разъедутся по домам.

Украинских моряков, которые были освобождены в рамках сегодняшнего обмена с Россией, наградили орденами и вручили новые погоны. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

— Командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания, — сообщили в ведомстве.

А перед этим моряков в аэропорту Борисполь первым встретил президент страны Владимир Зеленский.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а 24 моряка задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации.