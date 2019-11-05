В Приморье обнаружили тела двух пропавших детей

В воскресенье, 4 ноября, в Спасском районе Приморского края нашли тела двух детей. Семилетний мальчик и трёхлетняя девочка утром ушли из дома, а вечером их нашли в овраге с водой, сообщает РИА "Восток-медиа" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

— В воскресенье в Спасском районе обнаружены тела мальчика семи лет и трёхлетней девочки, которые ушли из дома утром того дня. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 3 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — отметила старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

По предварительной версии, смерть детей наступила в результате утопления. Следователи осмотрели место трагедии, обстоятельства выясняются.

Ранее в Саратове двое детей провалились под лёд, одного из них удалось спасти, второй погиб.