Эксперты "Росконтроля" нашли в рисе токсичные элементы мышьяка

Несмотря на это, все представленные образцы соответствуют требованиям безопасности.

Эксперты "Росконтроля" подвели итоги очередной проверки товаров народного потребления. На сей раз специалисты обратили своё внимание на рис. Результаты испытаний опубликованы на сайте организации.

В испытаниях приняли участие образцы торговых марок "Шебекинский", "Ашан", "Националь", "Агро-альянс" и Fine life.

— Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, а также сорту. Изучили физико-химические свойства продукта, в том числе пищевую ценность, протестировали на микробиологические показатели, проверили наличие токсичных соединений, провели скрининг на 140 пестицидов, определили долю сорной примеси и испорченных ядер, а также органолептические свойства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты не нашли в образцах каких-либо несоответствий требуемым запаху и цвету. Также все участники эксперимента сумели достойно пройти проверку на содержание влаги, процент содержания в крупе дроблёных зёрен и отсутствие каких-либо вредителей.

При этом в образцах марок "Шебекинский", "Националь" и Fine Life было обнаружено относительно высокое содержание токсичного элемента мышьяка. Несмотря на это, все участники соответствуют требованиям безопасности.

В итоге эксперты рекомендовали к покупке рис четырёх марок из пяти. Лишь образец марки "Шебекинский" попал в список товаров с замечаниями, поскольку не соответствует первому сорту, указанному в маркировке.

Ранее эксперты "Росконтроля" проверили голландский сыр и обнаружили в образцах кишечную палочку.