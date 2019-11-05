Эксперты "Росконтроля" нашли в рисе токсичные элементы мышьяка

Эксперты "Росконтроля" подвели итоги очередной проверки товаров народного потребления. На сей раз специалисты обратили своё внимание на рис. Результаты испытаний опубликованы на сайте организации.
В испытаниях приняли участие образцы торговых марок "Шебекинский", "Ашан", "Националь", "Агро-альянс" и Fine life.
— Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, а также сорту. Изучили физико-химические свойства продукта, в том числе пищевую ценность, протестировали на микробиологические показатели, проверили наличие токсичных соединений, провели скрининг на 140 пестицидов, определили долю сорной примеси и испорченных ядер, а также органолептические свойства, — говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты не нашли в образцах каких-либо несоответствий требуемым запаху и цвету. Также все участники эксперимента сумели достойно пройти проверку на содержание влаги, процент содержания в крупе дроблёных зёрен и отсутствие каких-либо вредителей.
При этом в образцах марок "Шебекинский", "Националь" и Fine Life было обнаружено относительно высокое содержание токсичного элемента мышьяка. Несмотря на это, все участники соответствуют требованиям безопасности.
В итоге эксперты рекомендовали к покупке рис четырёх марок из пяти. Лишь образец марки "Шебекинский" попал в список товаров с замечаниями, поскольку не соответствует первому сорту, указанному в маркировке.
Ранее эксперты "Росконтроля" проверили голландский сыр и обнаружили в образцах кишечную палочку.
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