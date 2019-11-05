Мартин Скорсезе рассказал, почему отказался от съёмок "Джокера"

Режиссёр признался, что не смог бы работать над персонажем, который стал героем комиксов.

Режиссёр Мартин Скорсезе в интервью для ВВС рассказал, что на протяжении четырёх лет обдумывал возможность съёмок фильма "Джокер", однако в итоге ответил автору сценария Тодду Филлипсу отказом.

— Я много думал о "Джокере" последние четыре года. Решил, что у меня не хватит на него времени. Хотя Тодд говорил мне: "Марти, это твой фильм", — рассказал Скорсезе.

При этом он отметил, что превосходно знает сценарий картины.

К тому же Скорсезе признался, что не смог бы работать над персонажем, который стал героем комиксов. Он уточнил, что не называет это плохим искусством, а попросту объясняет своё нежелание иметь к такому искусству отношения.

По мнению известного режиссёра, запоминающимся "Джокер" стал благодаря выдающейся актёрской игре Хоакина Феникса. Лента, как он заявил, сильно отличается от обычных фильмов про супергероев.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщало о том, что Мартин Скорсезе примет участие в создании "Джокера". Однако анонсировалось, что он выступит в роли продюсера, а не режиссёра картины.

В этом году фильм "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров". Работу отметили сразу в 16 номинациях.