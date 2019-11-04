"Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров"

Премию за лучшую мужскую роль предложили присудить Хоакину Фениксу, а награду за роль второго плана вручить Роберту де Ниро.

Представители студии Warner Bros. заявили, что хотели бы увидеть картину "Джокер" среди лауреатов 16 номинаций Американской киноакадемии, пишет портал Comic Book.

По их мнению, фильм достоин того, чтобы посостязаться с другими кинолентами за звание лучшего. Также они отметили ряд категорий, учитывающих сценарий, монтаж, саундтрек, режиссёрскую работу, визуальные эффекты, и другие.

Премию за мужскую роль года предложили присудить Хоакину Фениксу, а "Оскар" за роль второго плана вручить Роберту де Ниро.

Согласно процедуре, кандидатов на получение награды выдвигают их коллеги по киноиндустрии. Победитель определяется тайным голосованием членов академии, при этом всех членов делят между отраслями в соответствии с их профессией. Таким образом, лучшего актёра определяют актёры, режиссёров — их коллеги.

Название лучшей киноленты становится известным после общего голосования. На первом этапе члены академии знакомятся со списками картин, желающих принять участие в борьбе за награду в разных номинациях. Потом каждый решает, какую работу хочет отметить. Формируется шорт-лист претендентов на "Оскар". После того как список кандидатов официально публикуется, стартует второй и последний этапы голосования.

Напомним, скандальная картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Позже фильм дважды побил "Дэдпула" в рейтинге фильмов 18+. К концу октября он собрал 788,1 млн долларов.