Россиянка пыталась вывезти золото в Китай, прикрепив слитки скотчем к ступням

В Забайкалье россиянка пыталась вывезти почти два килограмма золота в Китай, прикрепив скотчем слитки к ступням.
— Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе, — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.
Сотрудники таможни нашли золото с помощью стационарного металлоискателя. Несостоявшаяся контрабандистка сама отдала восемь слитков общим весом 1,86 килограмма.
По факту попытки вывезти слитки в Китай возбудили уголовное дело. Стоимость слитков оценивается более чем в пять миллионов рублей. По словам нарушительницы, привезти золото за вознаграждение её попросил гражданин Китая.
Ранее Лайф сообщал, что китаянка пыталась вывезти из Приамурья начинённый золотом телефон.
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