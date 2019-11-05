СКР показал видео следственного эксперимента с убийцей малыша в детсаду

На кадрах 36-летний убийца даёт объяснения в той комнате, где и расправился с шестилетним Кириллом.

СК РФ разместил видео, на котором показано, как 36-летний Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" в Наряьн-Маре, где и убил шестилетнего Кирилла.

Сначала Поздеев позвонил в домофон, ему открыли дверь, приняв за родителя одного из малышей. Затем он поднялся на второй этаж и прошел в комнату, где спали воспитанники "Сказки". Там он убил шестилетнего Кирилла, нанеся ему ножевое ранение в шею. Преступника задержали, но малыша спасти не удалось.

Кроме того, СКР показал кадры со следственного эксперимента. На видео убийца находится в комнате, где и расправился с малышом.

Ранее Поздеев заявлял, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Лайф восстановил хронологию трагедии.