Анджелину Джоли эвакуировали со съёмочной площадки из-за мины

Снаряд мог находиться там ещё со времён Второй мировой войны. Его обезвредили сапёры.

Анджелину Джоли и звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена эвакуировали со съёмочной площадки фильма "Вечные" на Канарских островах из-за обнаруженной там неразорвавшейся мины.

— Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты приняли необходимые меры, — передаёт слова источника издание The Sun.

Отмечается, что мина могла быть заложена во время Второй мировой войны.

Напомним, в картине "Вечные" Джоли исполняет роль Тены — представительницы расы вечных. Согласно сюжету, это бессмертные существа, которые жили на Земле и сформировали её историю и цивилизацию. В фильме также снимаются Сальма Хайек и Кит Харингтон. Картина выйдет в прокат в ноябре 2020 года.