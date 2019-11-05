В России выпущена монета в честь Деда Мороза

Она создана в нескольких вариантах: номиналом 3 и 25 рублей, а также одноцветной и разноцветной.

Банк России сегодня выпустил в обращение памятные монеты "Дед Мороз и лето" серии "Российская (советская) мультипликация", а также монету "Ростехнадзор". Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Монеты "Дед Мороз и лето" выпустили в двух вариантах. Серебряная будет номиналом три рубля, а выполненная из недрагоценных металлов — номиналом 25 рублей. На оборотной стороне трёхрублёвой монеты изображена сцена из мультфильма с выполненными в цвете Дедом Морозом и детьми, вверху по окружности имеется надпись: "Дед Мороз и лето". Таких монет выпустили три тысячи штук.

Монеты номиналом 25 рублей сделали в двух вариантах: цветное изображение сцены из мультфильма и бесцветное. Тираж монет — 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

Кроме того, Центробанк выпустил памятную серебряную монету "Ростехнадзор" номиналом один рубль. Она посвящена 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. Эти монеты вышли тиражом три тысячи штук.

Отмечается, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине к юбилею освобождения от нацистов выпустили монету с бандеровцем.