Россиян предостерегли от оформления микрозаймов

Даже легальные МФО предоставляют дорогие услуги закредитованным и безработным россиянам. Выпутаться из кредитного ада становится просто невозможно.

Россияне стали всё чаще обращаться к "теневым" микрофинансовым организациям (МФО) и попадать в ловушку мошенников. Об этом гласит статистика Роспотребнадзора. В ведомстве серьёзно обеспокоены низким уровнем финансовой грамотности наших сограждан и в очередной раз предостерегают их от обращения в офисы микрозаймов.

Эксперты отмечают, что ряд легальных МФО предоставляет дорогие микрозаймы закредитованным и безработным россиянам. Те не находят средств, чтобы выплатить кредит, и оформляют новый. В этом состоит один из главных рисков микрозаймов — рост неоправданной долговой нагрузки заёмщиков.

Другим риском в Роспотребнадзоре назвали игнорирование потребителями положений договора с МФО, включая такие элементы, как полная стоимость займа, количество, размер и периодичность платежей, а также неустойки, штрафы и пени.

Кроме того, персональные данные заёмщиков "теневых" займов могут неправомерно использоваться в сети Интернет, и это третий риск, о котором россиянам заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напоминает, что по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг в круглосуточном режиме можно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по номеру: 8 (800) 100-29-26.

— Сотрудники горячей линии помогают гражданам в вопросах подачи обращений, а также оказывают содействие повышению информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, кто из россиян чаще всего обращается к микрозаймам. В группе риска оказались россияне в возрасте до 30 лет (55,3%). При этом они просят небольшие суммы — как правило, до 10 тысяч рублей.