Певец Шура ищет суррогатную маму для будущих детей

Звезда 90-х не сомневается, что станет прекрасным отцом, ведь у наследников исполнителя будет всё: и загородный дом, и собственная лужайка.

44-летний певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) решил воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать одиноким папой. Об этом рассказал сами исполнитель в эфире телеканала "Ю". К появлению возможных наследников звезда готовится со всей ответственностью — присматривает загородный дом, чтобы у малышей были собственная песочница и лужайка. А навыки отцовства Шура отрабатывает на многочисленных племянниках.

— Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне малышей с трёх лет оставляют, — рассказывает артист.

Оформлять все процедуры Шура намерен в России, поскольку это значительно дешевле: 800 тысяч рублей против 11 миллионов, например, в США.

Будущий папаша признаётся, что на ответственный шаг его вдохновил опыт коллег по сцене: Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, который недавно признался, что растит второго ребёнка — дочку Анечку — от суррогатной матери.

Шура — эксцентричный исполнитель, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов). Биографию звезды 1990-х читайте на сайте uznayvse.ru.