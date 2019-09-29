В 2014 году у артиста родился сын Никита, а слухи о рождении дочери певца появились весной 2019 года.

Певец Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь, информацию о её существовании он скрывал год. Как сообщает портал Super, об этом артист рассказал ведущей Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей, которые затем направляются на благотворительность.

Дочку Лазарев назвал Анной, сейчас ей год. Таким образом у исполнителя двое детей: ранее певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Мальчика он также скрывал от общественности два года.

Слухи о том, что у звезды родилась дочь, появились в мае, во время "Евровидения". Сам Лазарев отреагировал на это с юмором.

Ранее Лазарев рассказал, как воспитывает своего сына.