Отец устроившего бойню солдата: Надо было с детства в унитаз головой пихать?

Салим Шамсутдинов читает психологическую характеристику на сына и будто видит в ней другого человека.

Отец Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле 10 сослуживцев, восемь из которых погибли, приехал в Читу для первой встречи с сыном после трагического инцидента. Однако сразу увидеться с Рамилем Салиму Шамсутдинову не удалось, как и узнать какую-либо новую информацию по делу. Мужчина рассказал Лайфу, что пока лишь передал сыну одежду и еду, ведь как ему передал адвокат, молодой человек находился в СИЗО якобы почти голый.

— Мы купили ему одежду и покушать передали. И подписали свидание на завтра уже, пока занимались передачей, там тоже куча ещё документов для заполнения. Мы договорились, что придём завтра с утра. Адвокат мне передал, что там в СИЗО он находится почти голый, нет одежды, ничего нет. И вот я приехал в Читу, и ни один из руководящих из военных, ни один со мной на связь не вышел. Никто со мной не поговорил, ничего не объяснил, хотя бы меня отругал, что я плохой отец, — рассказал Салим Шамсутдинов.

Также мужчина прокомментировал опубликованную личную характеристику сына, которую составили психологи в рамках следствия. Шамсутдинов категорически не согласен с тем, что его сын был агрессивен или излишне самоуверен.

— Просто удивительно, неужели я за 20 лет у себя дома этого не заметил? Или врачи в военкоматах этого не заметили? Я его воспитал, он такой хороший, нормальный парень, поехал с таким удовольствием. А что, может быть, я неправильно его воспитывал и его надо было с детства с 1,5 года в унитаз с головой пихать, чтоб он привык к этому? Чтобы он автомат не брал в армии. Так получается? — добавил Шамсутдинов.

Как сообщал Лайф, 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и самых вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтверждала и комиссия Минобороны РФ.