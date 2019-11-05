В Москве подросток умер после удаления зуба в частной клинике

Через несколько дней после операции началось воспаление, студента положили в больницу, где он и скончался.

В Москве в августе этого года 17-летний подросток из Тувы, поступивший в столичный вуз, обратился в частную стоматологическую клинику, чтобы ему удалили коренной зуб. Через несколько дней молодого человека повторно показали врачу той же клиники в связи с начавшимся воспалением. Ему прописали лечение, которое он добросовестно проходил дома. Но спустя несколько дней у него открылось сильное кровотечение, он впал в кому и умер. Врачи поставили диагноз "пневмония".

— Врачи говорят странный диагноз, который, на мой взгляд, не имеет отношения к этому. Врачи ставят пневмонию. Мама написала обращение в СК России, Анне Кузнецовой, уполномоченной по правам ребёнка, — заявила Лайфу уполномоченный по правам человека в Республике Тыва Ольга Россова.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения уже начала проверку частной клиники, где удаляли зуб. Мать подростка также лично обратилась к главе Республики Тыва, чтобы он оказал содействие в помощи. Там ей пообещали предоставить юристов и адвокатов.

— Она была на личном приёме у главы республики. Она рассказала всё как было, сказала, что ей нужна помощь юридическая. Ребёнок был здоров, и она хочет разобраться в данной ситуации. Шолбан Валерьевич сказал, что окажет содействие — обеспечит сопровождением юриста, адвоката, обратимся во все органы, — заявили в пресс-службе главы республики.

ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф сообщал, что врач оставил катетер в носу пациентки, через десять лет ей пришлось лечь под нож.