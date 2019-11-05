Астролог: Ретроградный Меркурий подставил под удар Львов, Тельцов и Овнов

Меркурий — это планета, которая оказывает сильнейшее влияние на человека. Именно поэтому явление ретроградного Меркурия, когда он разворачивается и начинает своё движение в обратном направлении, стало синонимом всего самого ужасного, что могут привнести в нашу жизнь звёзды. Лайф спросил у эксперта, к чему готовиться в этот сложный период, который продлится до 20 ноября. И вот все ответы.

По словам экстрасенса и астролога Елены Батыр, в это кризисное время опасность грозит многим знакам, особенно если человек изначально склонен к конфликтам. Меркурий будет находиться в Скорпионе, а это мужское время, так что ссориться с представителями сильного пола в этот период противопоказано, особенно если именно они диктуют повестку вашей жизни.

Так, из-за разногласий с мужчинами у Овнов и Раков ожидается целый ворох проблем. Особенно в первой декаде ретроградного цикла. Астролог советует этим знакам запастись терпением и не лезть в бутылку. Чтобы не накалять обстановку, порой проще сделать вид, что ты подчинился, а когда пиковая фаза пройдёт, сделать всё по-своему.

У Тельцов начнутся проблемы на работе, связанные с непониманием привычных вещей. Они вдруг перестанут понимать своё дело, и это может привести к неврозу. Собеседница Лайфа рекомендует представителям этого знака не бояться просить советов у окружающих и быть более открытыми к замечаниям, и тогда дела сдвинутся с мёртвой точки.

— У Львов будет очень трудный период, причём чем ближе к концу, тем хуже. В самом начале Лев будет уверен в себе, а к середине впадёт в некую задумчивость, бодрость схлынет. Надо оставить грандиозные планы до лучших времён, не будет искомого результата, — предрекает астролог.

Тот же совет актуален и для Стрельцов. Ретроградный Меркурий сулит им дурные вести, неприятные телефонные разговоры. Словом, сама ситуация сложится таким образом, чтобы отложить деятельную фазу на потом, но расстраиваться по этому поводу не нужно. У Рыб ситуация такая же, как у Львов: сложные первая и последняя недели, которые встретят их противоречивой новостью, досадным сообщением. Надо будет взять себя в руки.

А у Весов, напротив, очень хороший период, как и у Близнецов. Звёзды благоволят им как в карьере, так и в личной жизни, поэтому не воспользоваться этим шансом было бы глупо. На подъёме и Скорпионы, особенно мужчины. Ретроградный Меркурий сулит им яркие интимные и профессиональные победы.

— Водолеи, следите за сердцем, сердечной чакрой. Речь идёт и о любовных делах, и о сердце как об органе. Вам придётся немножко пострадать, особенно в середине периода, — предупреждает Батыр. — Водолеев будет залечивать энергетика людей младшего возраста, например, сотрудника на работе. Некоторые ощутят возле себя нового поклонника или поклонницу, будет интересно.

Напомним, что ранее тревожным людям посоветовали не читать гороскопы в период ретроградного Меркурия. По мнению психологов, негативный прогноз заранее программирует их на неудачу.