Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку

Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках "пещерных русофобов" и националистов объявить войну русскому языку, причём в некоторых странах это уже стало национальной политикой.

— Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет. Разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, — пояснил президент на заседании Совета по русскому языку.

Глава государства также рассказал о попытках искусственно и грубо сократить пространство нашего языка в мире.

Только сегодня Лайф рассказывал, как во Львове уличный музыкант поплатился за песни на русском языке.