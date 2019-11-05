Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку

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Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках "пещерных русофобов" и националистов объявить войну русскому языку, причём в некоторых странах это уже стало национальной политикой.

Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет. Разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, — пояснил президент на заседании Совета по русскому языку.

Глава государства также рассказал о попытках искусственно и грубо сократить пространство нашего языка в мире.

Только сегодня Лайф рассказывал, как во Львове уличный музыкант поплатился за песни на русском языке.

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