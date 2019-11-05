Жителей Москвы предупредили, что снег выпадет неожиданно

В ближайшие дни в столичном регионе резкого похолодания не будет, но назвать это бабьим летом тоже нельзя.

В ближайшие дни снег в Москве не ожидается. Согласно прогнозам, в столичном регионе установится плюсовая температура и будут дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Больше погода похожа на ту, что наблюдается в начале третьей декады сентября. Получается, что нынешняя погода отстаёт от климатического развития на полтора месяца, — передаёт его слова "360".

Однако Вильфанд отметил, что бабьим летом такую погоду вряд ли можно назвать. Ведь на улице мрачно, дождливо и ветрено. А снег, пошутил синоптик, как всегда, выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нём за три дня.

В Москве 6 ноября будет тёплая ночь — до +8 градусов. Днём температура воздуха будет от +10 до +12 градусов. В среду ожидается усиление ветра до 15–18 метров в секунду. Тем не менее 7 ноября будет по-прежнему тепло. В четверг температура начнёт падать, в ночные часы ожидается похолодание до нуля. Днём — около +5…+8. Но в воскресенье снова ожидается потепление с максимальной температурой +11 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве установлен абсолютный погодный рекорд.