В Москве сегодня установлен абсолютный погодный рекорд

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столице поднялась до 10,6 градуса.

Показатель температуры воздуха в столице побил рекорд от 5 ноября 1922 года. Синоптики зафиксировали температуру в 10,6 градуса тепла в полдень, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

— По состоянию на 12:00 температура достигла показателя 10,6 градуса, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит, — отметила синоптик.

Как сообщал Лайф, ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал об аномально тёплом начале ноября в Москве. Согласно его данным, температура превысит климатическую норму на 8–9 градусов.

А врачи объяснили, чем может быть опасно аномальное потепление в ноябре для жителей Москвы.