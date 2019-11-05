Путин раскритиковал Котюкова за систему распределения бюджетных мест на филфаках

Глава государства выразил опасение, что вскоре вообще некому будет работать учителями русского языка.

Президент России Владимир Путин раскритиковал существующую систему распределения квот в магистратуру на специальность учителя по русскому языку и призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок" в этом вопросе. Заявление прозвучало на заседании Совета по русскому языку.

В частности, профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова обратила внимание президента на проблему сокращения набора на филологические факультеты, когда при требовании сформировать группу в 12 человек на бюджетников дают лишь шесть мест. Путина эта ситуация удивила. Он выразил опасение, что в результате сформировать группы будет невозможно и вскоре вообще некому будет работать учителями русского языка.

— Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит, — заявил президент, обращаясь к Котюкову.

Министр в ответ попытался оправдать систему распределения квот статистическими данными, но снова получил замечание от главы государства.

— Плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит "на земле", — указал Путин.

Путин также рассказал о попытках "пещерных русофобов" и националистов объявить войну русскому языку, причём в некоторых странах это уже стало национальной политикой.