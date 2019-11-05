Путин раскритиковал Котюкова за систему распределения бюджетных мест на филфаках

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Глава государства выразил опасение, что вскоре вообще некому будет работать учителями русского языка.

Президент России Владимир Путин раскритиковал существующую систему распределения квот в магистратуру на специальность учителя по русскому языку и призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок" в этом вопросе. Заявление прозвучало на заседании Совета по русскому языку.

В частности, профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова обратила внимание президента на проблему сокращения набора на филологические факультеты, когда при требовании сформировать группу в 12 человек на бюджетников дают лишь шесть мест. Путина эта ситуация удивила. Он выразил опасение, что в результате сформировать группы будет невозможно и вскоре вообще некому будет работать учителями русского языка.

— Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит, — заявил президент, обращаясь к Котюкову.

Министр в ответ попытался оправдать систему распределения квот статистическими данными, но снова получил замечание от главы государства.

— Плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит "на земле", — указал Путин.

Путин также рассказал о попытках "пещерных русофобов" и националистов объявить войну русскому языку, причём в некоторых странах это уже стало национальной политикой.

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